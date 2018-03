‪Volevo anticipare i risultati delle urne ribadendo la mia disistima per l’umanità in generale e gli abitanti di questo paese in particolare. Se avete votato M5S, Salvini, Berlusconi, CasaPound o simili fate schifo tutti per motivi diversi, ma senza possibilità di redenzione.‬

“Ora sta’ a vedere che ha ragione lui”, direte.

Certo che ho ragione io, ma è inutile che ve lo spieghi e sono confidente che prima o poi lo farà la selezione della specie. Nel frattempo, siccome il paese è anche vostro, siete liberi di buttarlo nel cesso.

Solo fatelo lontano da me: disamicatemi, eliminatemi, eliminatevi. Malgrado da qui dentro la bolla io non vi veda, c’è ancora troppo poca internet tra me e voi.

