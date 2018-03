L’Italia s’è destra (post avvelenato)

La soluzione sta nel prendere atto una volta per tutte che il nostro è un paese che nasce di destra e continua a esistere fingendo di non sapere di esserlo.

Invece è tutto abbastanza chiaro: in Italia più o meno il 40% delle persone è, è stato e resterà di destra, a fronte di un 30% circa che si definisce “di sinistra”, e di un restante 20% composto in parte da opportunisti che ballano da una parte all’altra a seconda della convenienza, e in parte da veri idioti con il quoziente intellettivo di una foca che tiene il pallone in equilibrio sul naso. Questo 20% fluttuante è quello che di tanto in tanto – mediamente una volta sì e una volta no – porta a convincerci che, sì, forse una sinistra esiste; forse la gente è buona; forse esiste un futuro radioso per noi e i nostri figli. Invece no.

Ora, chiariamoci almeno sulle etichette, perché la cosa che “destra e sinistra non esistono più” è una vaccata accettabile forse solo sulla bocca di un rapper diciassettenne che si è forse emancipato dal bullismo di Quarto Oggiaro ma non ancora dalla mamma e dalla zeppola. E’ facile, proviamo.

Io sono di destra se l’unica cosa che mi interessa è il mio benessere e quello di una ristretta cerchia di persone che sono a me vicine.

Io sono di sinistra se ho a cuore il mio benessere e quello delle persone che amo, ma penso che tutti abbiano il diritto di ricercarlo e ottenerlo.

Io sono di destra se penso che fondamentalmente potrei anche essere d’accordo sul fatto che tu abbia diritto di ambire al benessere, ma che siccome il benessere è un bene finito, se tu ne prendi un po’ poi ne resta meno per me, quindi no: sono contrario al tuo benessere.

Io sono di sinistra se riesco a ammettere – perfino con fatica: sia chiaro – che di una parte di ciò che desidero posso fare a meno e farebbe felice te.

Poi possiamo discutere giorni, mesi, sulla coerenza di chi si dichiara l’una o l’altra cosa o, se volete, anche del perché servirebbe un post perfino più cupo e crudo di questo per parlare dell’esperienza della sinistra che è stata al governo fino a qualche giorno fa e che, figuratevi, è pure la migliore che ci è riuscita, ma diciamo che – almeno a livello teorico e giusto per la necessità di mettere etichette sulle cose per poterle riconoscere – destra e sinistra sono queste cose qui.

Al netto delle bolle che ciascuno di noi si è creato per vivere in armonia con amici e conoscenti che condividano i nostri stessi valori, gli elettori di destra sfuggono ai radar per il semplice motivo che è difficile che le persone di destra ammettano di essere di destra. E il motivo è che non è facile – diciamolo – rivendicare apertamente il diritto all’egoismo e alla grettezza: sì, non me ne frega un cazzo di nessuno se non di me stesso e di una manciata di altre persone: ho già abbastanza problemi di mio, quindi, voialtri, fottetevi.

(Mi rivolgo a tutti, ma in particolare a voi che avete votato Attilio Fontana alla regione Lombardia, in barba non dico al Lombroso, che comunque già dava una ragionevole indicazione, ma proprio alle regole di una pacifica convivenza civile che prevede che debba almeno fregartene qualcosa del posto in cui vivi, lavori e crescono i tuoi figli: se non te ne frega nulla – e se hai consegnato il cadavere della tua regione nelle mani di Fontana è chiaro che non te ne potrebbe fregare di meno – sei un incosciente, un barbaro, un delinquente o tutte e tre le cose assieme).

