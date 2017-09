Macchianera Internet Awards 2017 (#MIA17) – I risultati – Vincitori e video della serata /3

Clicca qui per la lista dei candidati, i vincitori, e il numero di voti categoria per categoria dei Macchianera Internet Awards 2017 – #MIA17 in formato PDF

Ecco, da Facebook, il video integrale della serata:

Macchianera Internet Awards 2017 #MIA17 Macchianera Internet Awards 2017 #MIA17 Pubblicato da Festa della Rete su Sabato 16 settembre 2017





Qui, invece, se la preferisci, la versione da Youtube:

Ecco i vincitori degli anni precedenti: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003.

Per quanto mi riguarda, devo ringraziare davvero tantissime persone per la buona riuscita della serata di sabato, e per farlo senza dimenticare nessuno prendo a prestito la schermata finale della grafica che avevamo sul palco e la riporto qui sotto. Grazie a voi che avete seguito la serata sia in sala che online; grazie al numero incredibile di persone che hanno partecipato alle votazioni; grazie ai vincitori e a tutti i nominati. Devo un grazie grosso come una casa a chi ha più meriti di me per la buona riuscita della serata, ovvero Gigi Mazzeschi, Alessandra Spada, Lorena Bruni, Matteo Osso e Santo Pirrotta. Grazie anche ai tecnici del teatro, che si sono superati, e soprattutto al regista, Roberto Pagliani, che è stato di una bravura rara. E grazie a Gianluca Gazzoli e Sistiana Lombardi per essere stati bravi, professionali e simpatici. Al prossimo anno.

