Una modesta proposta

Ho avuto un’idea. Che va raffinata, certo, ma secondo me c’è del buono. In pratica: una mattina tutti noi sani (e qui per capirlo verranno sottoposte due domande a bruciapelo: “Fai lo spelling della parola IMPEACHMENT”, e “Quali sono le prerogative del Presidente della Repubblica?”) noi sani – dicevo – ci mettiamo d’un tratto a parlare all’unisono una lingua totalmente inventata, tipo quella di Khaleesi, o dei Klingon. Una roba tipo “Ai confini della realtà”: loro ci parlano, tentano di esprimersi, e non facciamo segno di non capire. Ci scriviamo libri e giornali; ci facciamo le trasmissioni; in tv ci raccontiamo le barzellette, e tutti giù a ridere (tranne due: due per credibilità devono fingere di non averle capite). E mentre loro si sforzano di comunicarci qualcosa, noi fingiamo di sforzarci di capirli, ma deve sembrare che sono proprio sono loro che a non impegnarsi abbastanza a farsi capire. Gli bocciamo tutti i figli a scuola. Già dal nido, con la scusa: “non si applica” che però non capiranno, perché sentiranno solo ripetere la frase “Ezas eshna gech ahilee!“, che in lingua Dothraki significa: “No, trovati tu un altro buco da scavare!”. Quindi inizieremo a provare coi gesti, ma il trucco è che tutti in realtà staremo mimando titoli di film di Lina Wertmuller come se loro dovessero indovinarli. Questo fino a che non si arrenderanno, e non inizieranno a credere di essere dei totali, perfetti e inguaribili coglioni. E lì esclameremo tutti insieme, in perfetto italiano, scandendo bene le parole: “Ecco, esatto!”.

