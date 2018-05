Un valido motivo per cui la razza umana deve estinguersi

Qualcuno (ma proprio solo qualcuno) ricorderà che qualche anno fa ho scritto un romanzo. Era un romanzo di fantascienza. Anzi, per dirla tutta, di fantascienza comica. Potete immaginare le file davanti alle librerie. Ma non è questo il punto. Il titolo era “Il Grande Elenco Telefonico della Terra e Pianeti Limitrofi (Giove escluso)“, scritto così, con tutte le maiuscole, e voleva essere un omaggio al grande Douglas Adams e alla sua “Guida Galattica per Autostoppisti”. Succedeva questo, nel libro: che un alieno dal futuro sbagliava numero e contattava per caso un terrestre del presente, che si sobbarcava l’arduo compito di spiegare il nostro pianeta e le regole che ci siamo dati a un totale estraneo.