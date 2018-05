Altre 100 Frasi di Osho

Ci sono soprattutto due cose, tra quelle messe online da Netflix recentemente, che non dovresti perdere, e sono entrambe prodotte dai fratelli Duplass. Una è “Evil Genius”: per chi è appassionato di crime, una storia che sembra un romanzo partorito da uno scrittore che ha un filo esagerato con la complessità e l’assurdità del piano di una rapina in banca, e invece è tutto vero. Della seconda avrai sentito parlare: “Wild Wild Country”, il documentario che narra la storia di Osho e di quel che succede quando una comunità di arancioni dexide di trasferirsi armi e bagagli dall’India nel poco ospitale Oregon. A chi lo ha già visto ed è rimasto incuriosito dalla storia Roberta Lippi ha dedicato un e-book intitolato “Wild Wild Sheela”, e per descriverlo è sufficiente il sottotitolo: “Le 100 cose che Wild Wild Country non ha vi detto e che state cercando su Google”.

Lo trovi cliccando qui.

(tratto da Macchiagram, il canale gratuito su Telegram di segnalazioni quotidiane di cose fighe e interessanti trovate da Macchianera in rete: t.me/macchiagram)

