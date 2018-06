La resistenza è inutile

Ho visto il video del Presidente del Consiglio che non trova gli appunti, col vice presidente che gli fa “Vai, va’… mo’ te li trovo io”, e questo, dopo due ere geologiche di silenzio fa una lunga iniziale supercazzola perché non li ha ancora trovati. Io credo che se le BR si fossero trovate davanti questo governo e queste persone, più che “Portare l’attacco al cuore dello stato” avrebbero scelto di portare a termine le proprie sofferenze suicidandosi in massa. Perché qui non è nemmeno “Colpirne uno per educarne cento”: qui ne colpisci uno, e quello vale uno.

(Visited 514 times, 22 visits today)