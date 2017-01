Macchianera Internet Awards 2016 (#MIA16) – I vincitori /3

Più tardi, con calma e con più ore di sonno alle spalle, pubblicherò in questo post le classifiche dei 39 premi dei #MIA16 anche in formato testuale. Intanto chi è curioso può scaricarle in formato PDF.

Sono comunque complete e dettagliatissime, e comprendono quella della categoria “Miglior Instagrammer” che tra i salti avanti e indietro tra le schede per andare più spediti ci siamo dimenticati di premiare sul palco

Clicca qui per scaricare l’elenco dei vincitori dei #MIA16 in formato PDF

Qui sotto, invece, il video integrale della serata di premiazione:

