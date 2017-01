Macchianera Internet Awards 2016 (#MIA16) – La scheda per fare le tue proposte /1

E’ arrivato QUEL momento dell’anno. Sì, esatto, quello in cui Macchianera ti chiede di segnalare quali sono, secondo te, i migliori siti e personaggi della rete italiana affinché possano essere inclusi tra i 10 nominati che potranno ricevere uno dei #MIA16, ovvero i “Macchianera Internet Awards“.

La cerimonia di premiazione si terrà a Milano la sera del 3 dicembre.

Ecco i vincitori degli anni precedenti: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003.

Questo, invece, è il “Red Carpet” della nuova edizione, ovvero la vostra occasione per dare supporto ai siti e ai personaggi che più ti piacciono, che leggi assiduamente o a cui sei particolarmente affezionato.

Come sei abituato a fare, si vota tramite la form automatica di Google Forms, per cui alla fine di questa pagina troverai una corposa spiegazione di come si terranno le votazioni e – finalmente – la scheda online (molto semplificata, dallo scorso anno) per poter votare. NON c’è bisogno di votare per tutte le categorie: basta dare il proprio voto per almeno 8 categorie a tua scelta.

Se invece desideri inserire la scheda di votazione all’interno del tuo blog (esatto, si può fare, mentre invece non si può precompilare la scheda per i propri utenti), puoi semplicemente fare un copia e incolla di questo codice:

Ti ricordiamo che è possibile esprimere una candidatura fino a venerdì 30 settembre 2016. Poi succederà questo: in base alle tue segnalazioni e a quelle degli altri utenti verranno proposti dieci candidati per ogni categoria, e a quel punto potrai rivotare e contribuire a scegliere il vincitore.

Si vince per suffragio popolare: una volta scelti i dieci candidati tutti potranno votare il proprio preferito; il voto degli utenti (al netto degli immancabili brogli, ovviamente) non sarà “corretto” da nessuna giuria.

Le votazioni per la seconda fase partiranno lunedì 3 ottobre 2016 e si concluderanno sabato 26 novembre 2016.

Sei un’ azienda ? Puoi sponsorizzare un premio o l’intera manifestazione richiedendo maggiori informazioni all’indirizzo adv@festadellarete.it

Il trofeo è quello che vedi in alto e a lato e i vincitori lo riceveranno dalle mani di due presentatori d’eccezione. Ciascun trofeo – a discrezione degli sponsor – potrà avere associato un premio vero e proprio dal valore variabile.

E ora, alle votazioni :

