La classifica degli episodi di Black Mirror (e l’introduzione del Junipero come unità di misura)

Se diamo per assodato che “San Junipero”, l’episodio n°4 della terza stagione di “Black Mirror” sia l’”episodio perfetto”, possiamo idealmente prendere il “junipero” come unità di misura (avrebbe anche un suo simbolo, questo: ℘, o l’emoji che più si avvicina a quella di un ginepro, ovvero questa:🍈) e utilizzarla per classificare gli episodi delle serie tv. Anzi, siccome le idee vanno sostenute con il coraggio, da oggi Macchianera la adotta come unità di misura ufficiale. Certo, potresti non essere d’accordo con la premessa, ma questa è la mia unità di misura: se non ti piace, fatti la tua.

Quindi, elaborando, se 1 junipero sta ad indicare l’episodio perfetto, 4/5 di junipero vengono assegnati a un episodio buono, 3/5 ℘ a uno medio; 2/5 ℘ a uno mediocre e 1/5 ℘ a uno pessimo.

Per la cronaca, pochi episodi, nella storia delle serie televisive possono vantare il junipero pieno. Ne cito alcuni a caso, tra quelli che mi vengono in mente: l’episodio dedicato alla giovinezza dell’Uomo che fuma in X-Files; quello, nei Jefferson, in cui uccidono Martin Luther King; il primo degli angeli piangenti in Doctor Who; molti di Breaking Bad, i Soprano (soprattutto l’ultimo)e The Wire; parecchi di Better Call Saul; un buon numero di quelli di Fargo; almeno tre di Person of Interest; qualcuno di The West Wing; una discreta parte della prima serie di Twin Peaks; l’episodio del ristorante cinese, quello sulla masturbazione e quello sulla pizza su misura di Seinfeld; quello di Friends in cui Rachel bacia Ross dopo aver visto una vhs di quando erano giovani; evvabbé, poi me ne verranno in mente altri, ma per farsi un’idea questi bastano.

Siccome inauguriamo l’unità di misura, proviamo il junipero proprio con gli episodi di Black Mirror (che hanno un po’ un problema: anche a stare di manica stretta, ce ne sono almeno 5 – se non addirittura 7 – che meriterebbero il junipero pieno; e nemmeno si può dire che i più brutti meritino meno di 3/5 di junipero, quindi va presa come una “classifica interna”, in cui diamo per scontate queste premesse).

Quindi ecco, se non l’hai ancora fatto e vuoi iniziare a cimentarti con Black Mirror, la classifica degli episodi secondo Macchianera, in ordine dal più brutto al più bello:

19 – “Men Against Fire” (s03e05) – 🍈🍈/5 junipero (℘)

18 – “White Bear” (s02e02) – 🍈🍈/5 ℘

17 – “Fifteen Million Merits” (s01e02) – 🍈🍈/5 ℘

16 – “Playtest” (s03e02) – 🍈🍈/5 ℘

15 – “Crocodile” (s04e03) – 🍈🍈/5 ℘

14 – “Metalhead” (s04e05) – 🍈🍈🍈/5 ℘

13 – “Arkangel” (s04e02) – 🍈🍈🍈/5 ℘

12 – “Shut Up and Dance” (s03e03) – 🍈🍈🍈/5 ℘

11 – “The National Anthem” (s01e01) – 🍈🍈🍈/5 ℘

10 – “Nosedive” (s03e01) – 🍈🍈🍈🍈/5 ℘

9 – “Black Museum” (s04e06) – 🍈🍈🍈🍈/5 ℘ 8 – “White Christmas” (s03 special) – 🍈🍈🍈🍈/5 ℘ 7 – “USS Callister” (s04e01) – 🍈🍈🍈🍈/5 ℘

6 – “Be Right Back” (s02e01) – 🍈🍈🍈🍈/5 ℘

5 – “The Entire History of You” (s01e03) – 🍈🍈🍈🍈/5 ℘

4 – “Hated in the Nation” (s03e06) -🍈🍈🍈🍈/5 ℘

3 – “The Waldo Moment” (s02e03) -🍈🍈🍈🍈/5 ℘ 2 – “Hang the DJ” (s04e04) – 🍈🍈🍈🍈🍈/5 ℘

1 – “San Junipero” (s03e04) – 🍈🍈🍈🍈🍈/5 ℘

℘

