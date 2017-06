Macchianera Internet Awards 2017 (#MIA17) – La scheda per fare le tue proposte /1

Ebbene sì, è arrivato QUEL preciso momento dell’anno. Già, esatto, quello in cui Macchianera ti chiede di segnalare quali sono, secondo te, i migliori siti e personaggi della rete italiana affinché possano essere inclusi tra i 10 nominati che potranno ricevere uno dei #MIA17, ovvero i “Macchianera Internet Awards“.

La premiazione ufficiale (con tanto di consegna premi e cerimonia) si terrà a Milano la sera del 16 settembre 2017 al Teatro Manzoni in via Manzoni, 42, 20121 Milano. Come noterai, per evitare che la serata duri un’infinità, il numero dei premi è stato ridotto: alcuni sono stati accorpati, altri eliminati tenendo conto, ovviamente, della quantità di voti che normalmente raccoglievano. Sono stati mantenuti tutti quelli che hanno sempre raccolto un numero di segnalazioni capace di essere statisticamente rilevante.

Ecco i vincitori degli anni precedenti: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003.

Questo, invece, è il “Red Carpet” della nuova edizione, ovvero la vostra occasione per dare supporto ai siti e ai personaggi che più ti piacciono, che leggi assiduamente o a cui sei particolarmente affezionato.

Come sei abituato a fare, si vota tramite la form automatica di Google Forms, per cui alla fine di questa pagina troverai una corposa spiegazione di come si terranno le votazioni e – finalmente – la scheda online (molto semplificata, dallo scorso anno) per poter votare. NON c’è bisogno di votare per tutte le categorie: basta dare il proprio voto per almeno 8 categorie a tua scelta.

Se invece desideri inserire la scheda di votazione all’interno del tuo blog (esatto, si può fare, mentre invece non si può precompilare la scheda per i propri utenti), puoi semplicemente fare un copia e incolla di questo codice:

Ti ricordiamo che è possibile esprimere una candidatura fino a sabato 22 luglio 2017. Poi succederà questo: in base alle tue segnalazioni e a quelle degli altri utenti verranno proposti dieci candidati per ogni categoria, e a quel punto potrai rivotare e contribuire a scegliere il vincitore.

Si vince per suffragio popolare: una volta scelti i dieci candidati tutti potranno votare il proprio preferito; il voto degli utenti (al netto degli immancabili brogli, ovviamente) non sarà “corretto” da nessuna giuria.

Le votazioni per la seconda fase partiranno martedì 25 luglio 2017 e si concluderanno giovedì 14 settembre 2017.

Sei un’ azienda ? Puoi sponsorizzare un premio o l’intera manifestazione richiedendo maggiori informazioni all’indirizzo adv@festadellarete.it

Il trofeo è quello che vedi in alto e a lato e i vincitori lo riceveranno dalle mani di due presentatori d’eccezione. Ciascun trofeo – a discrezione degli sponsor – potrà avere associato un premio vero e proprio dal valore variabile.

E ora, alle votazioni :

