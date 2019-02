Macchiaradio, Speciale 1a serata Sanremo, puntata del 5/02/2019

Vicissitudini (buone) lavorative non permettono di imbastire un bel post come si deve, come ai vecchi tempi, ma una nuova puntata speciale di Macchiaradio a commento della prima serata di Sanremo merita almeno una segnalazione.

In studio c’era la lineup originale: Matteo Bordone, Carlo Giuseppe Gabardini, Gianluca Neri, Moreno Scorpioni, Simone Tolomelli.

Chi è abbonato può ascoltarla sul podcast, per tutti gli altri è sufficiente cliccare il tasto “play” qui sotto.

