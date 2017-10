L’ha creato Frank Lantz, il direttore del Game Center della New York University, e se sei abbastanza nerd l’hai già scoperto: è un gioco via browser completamente testuale in cui l’obiettivo è vendere graffette metalliche. Si chiama Paperclips, e detto così sembra niente, ma ne riparliamo quando sarai alla terza ora di gioco continuato. E’ una specie di droga, e non aiuta il fatto che cambi ed evolva mentre si gioca. Nel frattempo, però, quando sperimenti nelle conseguenze delle tue stesse decisioni perché in regime di monopolio, il prezzo per il consumatore possa aumentare del 600%, impari l’economia e capisci il mondo.

My new game, in which you play an AI who makes paperclips: https://t.co/KAEIvW6usc pic.twitter.com/AjItc7DhX1 — Frank Lantz (@flantz) October 9, 2017

