Cucina protagonista ai #MIA17 – vota il miglior sito food 2017

Non è necessario frequentare un corso per imparare a cucinare, grazie alla rete puoi creare i piatti che preferisci e migliorare la tua conoscenza sul food attraverso le notizie e le ricette che trovi su siti di qualità. Questo percorso illumina lo chef che si nasconde in te e chissà, magari questa passione diventerà il tuo lavoro !

Ognuno di noi può consultare questa ricchezza se non ha a disposizione la tradizione culinaria della mamma ma anche solo per trovare la giusta ispirazione per la giornata.

Puoi votare il miglior sito food italiano 2017 ai mia17 grazie a questo form. I candidati alla vittoria sono questi:

Agrodolce

ChefClubItalia

Cook Around

Dissapore

Giallo Zafferano

GnamGnam.it

iFood

Il Cucchiaio d’argento

La Cucina Italiana

Sale e Pepe

Scegli il tuo preferito compilando questo form e poi tieniti pronto perché la premiazione avrà luogo il prossimo 16 settembre a Milano al Teatro Manzoni alle ore 21, presto online i biglietti gratis per partecipare all’evento, continua a seguirci!

Sponsor della categoria “Miglior sito food italiano 2017 – Prosecco Doc Italian Genio

