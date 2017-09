MIA17 – Vota il “miglior travelblogger”

Il mondo è diventato piccolo, forse lo è sempre stato ma pochi potevano conoscerlo da vicino. Grazie al web e ai siti di viaggio che danno consigli e svelano i posti più strani e interessanti del nostro pianeta, ognuno di noi può diventare il nuovo Magellano.

Viaggiare è come vivere, se inizi a farlo non puoi più fermarti. Ogni posto è vicino grazie alle compagnie low cost e ai siti che ti trovano qualcuno che ti ospita a poco prezzo. La condivisione dell’esperienza fa poi parte del viaggio stesso, perché quello che hai imparato mentre ti muovi libero sul pianeta potrà servire a qualcun altro.

Ci sono travelblogger che il mondo ce lo raccontano meglio degli altri, loro sono stati selezionati dal popolo del web come finalisti dei Macchianera Internet Awards 2017 #MIA17. Chi sarà il migliore? Puoi deciderlo votando attraverso questo form.

I candidati per la categoria “Miglior travelblogger italiano 2017” sono:

Alessandro Marras (alessandro marras)

Arianna Pellegrini (la ragazza con la valigia)

Diana Bancale (in viaggio da sola)

Diana De Lorenzi (the spiral)

Edoardo M. Del Mastro (Mente Nomade)

Erica Firpo (erica firmo)

Fabio Liggeri (viaggio ergo sum)

Manuela Vitulli (pensieri in viaggio)

Martino Express (martino express)

Nicolò Balini (Human Safari – youtube)

Manca poco ma puoi votare il tuo preferito compilando questo form entro il 15 settembre e poi tieniti pronto perché la premiazione avrà luogo il prossimo 16 settembre a Milano al Teatro Manzoni alle ore 21, sono online i biglietti gratis per partecipare all’evento a questo link!

Sponsor della categoria “Miglior travelblogger italiano 2017 – Europ Assistance Italia

