Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi

Questo pezzo di Farabegoli su Bastonate parla anche un po' di me, di un pezzo di me che è cresciuto in mezzo (e malgrado) i canzonieri e le canzoni da crick (quelle che ti fanno venire voglia di prendere un crick e spaccare tutto). O cantandole. E suonandole più o meno in tutti i posti perfettamente descritti nel pezzo.

Poi se volete, ecco la mia classifica delle canzoni da crick (che il me stesso ventenne approverebbe probabilmente solo in parte, ed è meglio non stare a specificare quale parte sì e quale no):

1 crick: "Canzone per un'amica" di Francesco Guccini . Nulla da ridire né sull'autore né sul pezzo, ma è vero che tre secondi prima della strofa sulle lamiere contorte il narcisista della compa lasciava puntualmente scappare una virile lacrima implorando ad alta voce: "No, basta, vi prego, basta, mi ricorda troppo (inserire qui nome di fidanzata / migliore amico / parente stretto immaginari che la leggenda voleva si fossero schiantati in autostrada e, nelle versioni più audaci, addirittura tutti assieme sulla stessa macchina – fidanzata, amico e parente – *mentre* ascoltavano la canzone)".

