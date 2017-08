Macchianera Internet Awards 2017 (#MIA17) – Scheda per la votazione finale /2

Ora che hai proposto i tuoi personaggi e siti preferiti è venuto il momento di svelare chi sono i nominati a ricevere i MIA di quest’anno, ovvero i “Macchianera Internet Awards 2017“, i premi più ambiti della rete.

E’ possibile votare fino a venerdì 15 settembre 2017, dopodiché i risultati saranno messi al sicuro fino alla cerimonia di premiazione, che si terrà – e anche questa è una notizia – a Milano la sera del 16 settembre 2017 al Teatro Manzoni in via Manzoni, 42, 20121 Milano. L’accesso è ovviamente gratuito per tutti. I vincitori riceveranno l’ambito feticcio (lo potete vedere in tutta la sua maestosità cliccando qui).

Ecco i vincitori degli anni precedenti: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003.

Se hai ricevuto una nomination in una categoria puoi copiare e incollare l’icona ufficiale:





Se invece desideri inserire la scheda di votazione all’interno del tuo blog (esatto, si può fare), puoi semplicemente fare un copia e incolla di questo codice:

E ora, via alle votazioni. Il sistema non dà conferma del voto: una volta compilata la scheda è sufficiente premere il tasto “Invia” affinché il voto sia registrato. Per correggere le proprie preferenze basta ricompilare la scheda utilizzando la stessa e-mail: il voto che farà fede sarà l’ultimo in ordine di tempo.



