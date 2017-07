MIA17 – ultimi giorni per segnalare i tuoi preferiti

Siamo arrivati al rush finale, hai ancora pochi giorni per segnalare i tuoi preferiti al #MIA17, puoi farlo entro il 22 luglio prossimo.

Ecco il form per esprimere le tue preferenze, ricorda che é importante che voti per più categorie !

L’edizione 2016 dei MIA, Macchianera Internet Awards ha avuto luogo a dicembre scorso a Milano confermandosi ancora una volta, con oltre 2.500.000 di voti on line, come la più prestigiosa premiazione della rete italiana.

I vincitori sono personaggi pubblici e rivelazioni che utilizzano la rete come strumento di comunicazione e come palcoscenico per esprimere opinioni e creare contenuti.

Fra i vincitori dell’edizione 2016 ci sono molte conferme ma anche tante novità. Nei premi consegnati a dicembre scorso ci sono stati Enrico Mentana come miglior influencer, Fedez come miglior instagrammer, Fiorello come miglior Twitteer ma anche Tess Masazza come rivelazione dell’anno. Miglior sito è stato decretato Lercio mentre per il settore food Chef Rubio ha vinto come chef dell’anno è Chiara Maci invece come miglior food blogger.

Aiutaci come ogni anno a trovare i nuovi protagonisti del web o a confermare chi ha già vinto nelle passate edizioni. Esprimi il tuo voto adesso ! Compila il form ed esprimi le tue preferenze

L’edizione dei MIA17 è vicina ! La premiazione si terrà a Milano sabato 16 settembre 2017 presso il Teatro Manzoni – presto saranno disponibili i biglietti, continua a seguirci !

