Il disegno che vedete qui è di Adrian Tomine, realizzato per un libretto in edizione limitata che avrebbe dovuto fungere da bomboniera per il suo matrimonio, e che poi invece è diventato a tutti gli effetti il libro di una delle sue graphic novel.

La cosa che ci colpì di più quando ci fecero vedere questo disegno è che quei due lì siamo chiaramente noi: io e Ilaria. Cioè, se avessimo dovuto disegnarci ci saremmo disegnati esattamente così: con quel tratto, con quei colori, e quei sorrisi.

(Per la cronaca: il disegno ce lo mostrò per primo Luca Sofri che, a dirla tutta, fu anche la persona che ci presentò ufficialmente. In realtà c’eravamo già incontrati e presentati per i fatti nostri a un’edizione dei RadioIncontri di Riva del Garda, ma ci eravamo stati reciprocamente sul cazzo. Poi, mesi dopo, una sera Luca decise di portare la nuova redattrice di Condor, il suo programma di Radio 2, a Macchiaradio). Tutto questo per dire che quello che per voi è San Valentino (auguri, a proposito!) per noi è anche il nostro 10° anniversario. A Ilaria vorrei solo dire che il tempo evidentemente passa, ma grazie a lei a me non è sembrato.

