Macchiaradio: il commento alle ultime due serate di #Sanremo2017

E’ tradizione, quindi Macchiaradio non può esimersi dal riaccendersi per commentare quell’unico evento annuale che sarebbe scusabilissimo perdere, ovvero il Festival di Sanremo.

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio (la penultima e l’ultima serata del Festival), potrete ascoltarci dalle 21 fino a tarda notte qui su macchianera.net e Facebook Live.

Tutti i presenti in studio saranno ampiamente rifocillati grazie a Deliveroo (hashtag: #SanremoROO.

Ci sarà un sacco di gente che si alternerà ai microfoni:

Venerdì: Francesco Cataldo, Andrea Gherpelli, Ilaria Mazzarotta, Gianluca Neri, Matteo Osso, Lidia Schillaci, Enrico Sola, Francesco Tragni.

Sabato: Alfredo Cappello, Francesco Cataldo, Denise D’Angelilli (Dueditanelcuore), Carlo Gabardini, Matteo Flora, Gianluca Neri, Matteo Osso, Grazia Sambruna, Lidia Schillaci, Moreno Scorpioni, Valeria Sgarella, Dario Spada, Francesco Tragni.

Se hai perso la puntata puoi rifarti con il podcast: [ link per iTunes] [ link per tutti gli altri player ] …oppure cliccando “play“ qui sotto per la penultima serata: http://feedproxy.google.com/~r/macchiaradio/~3/h7h748tInps/170210macchiaradio.mp3 o qui sotto per la serata finale: (in attesa del link)

Ecco il video della prima delle due puntate:



Per ascoltare la puntata è sufficiente aprire Macchianera: andremo in onda in audio e in Facebook Live.

Se vuoi chattare in diretta, puoi farlo nella chat ufficiale della radio, qui sotto.





Ecco cosa puoi fare:

• Seguirci in diretta in video e audio.

• Ascoltare la radio mentre continui a navigare (apre un piccolo player, così puoi uscire da questa pagina)

• Chiamare in diretta via Skype (abbassando il volume della radio e avendo cuffie e microfono)

• Entrare in chat via web

