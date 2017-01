Jerry Seinfeld sbarca su Netflix

Jerry Seinfeld abbandona Crackle: il suo “Comedians in cars getting coffee” andrà in onda su Netflix a partire dalla prossima stagione (e il deal vale anche per tutte le puntate delle stagioni precedenti, più due stand-up show nuovi ripresi in esclusiva).

Crackle è (era?) il servizio streaming di Sony (gratuito, supportato dalla pubblicità) che si sta disfando piano piano: recentemente l’AD se n’è andato a Snap Inc., la società di Snapchat.

Link: http://42h.it/2jXkR5g

