La solitudine del bullo

Secondo il New York Times Donald Trump soffre di alexitimia narcisistica. In sostanza si tratta dell’incapacità di dare parole alle emozioni e ai sentimenti. E la stupenda foto a corredo dell’articolo spiega tutto: a fine giornata (o campagna elettorale) quel che resta dopo le cazzate dette per cercare attenzione è un uomo triste e solo.

Link: http://nyti.ms/2ec17ND

