Le Quattroruote della fortuna

Quando le macchine si guideranno da sole e si parleranno, come faranno a scegliere il minore tra due mali? Favoriranno il proprio guidatore o sceglieranno in base al numero, all’età o al contributo sociale delle vittime? La macchina spacciata sceglierà di frenare e uccidere un importante premier pacifista che potrebbe evitare una guerra o non frenare e schiantarsi contro uno scuolabus pieno? Per avere un punto di vista “umano” che si sommi ai freddi calcoli di un computer il MIT ha anticipato i tempi e creato una “moral machine” che pone dilemmi morali e chiede una soluzione. I più creativi possono perfino proporre una particolare situazione.

Link: http://42h.it/2cOo1cx

Iscriviti a Quarantadue Quarantadue è il canale di Telegram che ogni giorno ti suggerisce cose da non perdere sulla rete. Quarantadue è la risposta dell’Internet alla Vita, l’Universo e tutto Quanto.

(Visited 748 times, 1 visits today)