Simone, Laura, Sofia, Rebecca

Simone Tolomelli e Laura Comoglio sono una coppia, ma anche due persone che sul web hanno fatto tante cose: lui blogger della prima ora, nel vero senso della parola, lei più dietro le quinte, ma coinvolta nella realizzazione di parecchi siti importanti. E poi sono miei amici (che è un disclaimer necessario da fare, non tanto perché lo siano, ma perché sono anche tra i migliori che ho, e non ne ho tantissimi, anche se credevo di sì). Ebbene: Simone ha scritto un libro. Stava scrivendo la sua newsletter, in realtà, ma poi ha deciso che un libro ci stava tutto. E in questo libro racconta di un agosto a Milano, di un suo personale “Ricomincio da capo” e di una gravidanza che arriva e non è affatto una gravidanza normale, per tanti motivi che scoprirai leggendo, ma che ha ben due lieto fine che si chiamano Sofia e Rebecca.

Il libro di Simone C. Tolomelli si intitola “Una cosa semplice” e lo trovi su Amazon.it a soli 2,99€, che vale ovviamente tutti.

Link: http://42h.it/2cY0Z3X

