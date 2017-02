Il metodo infallibile per innamorarsi: rispondere a 36 domande

Ne abbiamo parlato a Share, ma la storia è così bella che voglio segnalarla anche qui.

Più di 20 anni fa lo psicologo Arthur Aron è riuscito a fare in modo che due estranei si innamorassero.

Mandy Len Catron, una professoressa di lettere che collabora con il New York Times ci ha riprovato la scorsa estate per scriverne un articolo, e sono successe due cose. La prima è che l’esperimento è culminato in un blog intitolato “The Love Story Project“. La seconda è che, beh, il metodo – provato sulla sua pelle – ha funzionato.

Come? Chiederete voi. Ve lo spieghiamo.

Un uomo e una donna eterosessuali entrano in una stanza da porte separate. Si siedono faccia a faccia e rispondono a 36 domande personali che diventano sempre più personali. Poi si guardano negli occhi per 4 interi minuti.

Dettaglio importante: l’uomo e la donna che componevano la coppia dell’esperimento originale si sono sposati. Sei mesi dopo. E hanno inviato tutto il laboratorio alle nozze.

Puoi ascoltare il podcast cliccando qui.

Ecco qui, invece, il link allo studio del dr. Arthur Aron e, qui di seguito, le 36 domande tradotte per voi.

Primo set di domande:

Potendo scegliere chiunque al mondo, chi invitereste a cena? Vorreste essere famosi? In che modo? Prima di fare una telefonata, fate le prove di quello che direte? Perché? In che cosa consiste un giorno “perfetto” per voi? Quando è stata l’ultima volta che avete cantato per voi stessi? E per qualcun altro? Che cosa scegliereste tra poter raggiungere i 90 anni di età e poter conservare sia la mente che il corpo di un trentenne per il resto della vostra vita? Avete , segretamente, il sospetto di come morirete? Nominate tre cose che avete in comune con il vostro partner. Per che cosa della vostra vita vi sentite più grati? Se poteste cambiare qualsiasi cosa del modo in cui siete stati cresciuti, quale sarebbe? Prendetevi quattro minuti e raccontate al vostro partner la storia della vostra vita nel modo più dettagliato possibile. Se poteste svegliarvi domani mattina avendo guadagnato una qualità o un’abilità, quale sarebbe?

Secondo set di domande:

Se una sfera di cristallo potesse raccontare la verità su di voi, il futuro o qualsiasi altra cosa, che cosa vorreste sapere? C’è qualcosa che avete sognato di fare da sempre? Perché non l’avete fatta? Qual è il più grande traguardo che avete raggiunto nella vita? A che cosa date più valore in un’amicizia? Qual è il vostro ricordo più caro? Qual è il vostro ricordo più terribile? Se poteste sapere che nel giro di un anno morirete improvvisamente, cambiereste qualcosa del modo in cui state vivendo? Perché? Che cosa significa per voi l’amicizia? Che ruolo giocano l’amore e l’affetto nella vostra vita? Condividete alternandovi qualcosa che considerate una caratteristica positiva del vostro partner. Condividete un totale di cinque cose. Quanto accogliente e calda è la vostra famiglia? Credete che la vostra infanzia sia stata più felice rispetto alla maggioranza dell’altra gente? Cosa pensate della relazione con vostra madre?

Secondo set di domande:

Fate, a testa, tre vere affermazioni che inizino con “noi”. Ad esempio: “Noi siamo in questa stanza e proviamo…” Completate questa frase: “Vorrei aver avuto qualcuno con cui condividere…” Se sapeste di stare diventando veri amici con il vostro partner, condividete che cosa sarebbe davvero importante che sapesse. Dite al vostro partner che cosa vi piace di lui/lei; siate davvero onesti questa volta, dicendogli cose che non direste mai a qualcuno che avete appena incontrato. Condividete con il vostro partner un momento imbarazzante della vostra vita. Quando è stata l’ultima volta che avete pianto davanti a un’altra persona? E da soli? Dite al vostro partner che cosa già vi piace di lui/lei. Che cosa – sempre che ci sia – è per voi troppo importante perché ci si possa scherzare su? Se sapeste che morirete questa sera senza alcuna opportunità di comunicare con qualcuno, che cosa vi spiacerebbe maggiormente di non aver detto e a chi? Perché non gliel’avete ancora detto? La vostra casa, compreso tutto quel che contiene, prende fuoco. Dopo aver tratto in salvo le persone che amate e i vostri animali avete il tempo di fare un ragionamento su quale oggetto salvare. Che cosa sarebbe? Perché? Di chi, tra tutti i componenti della vostra famiglia, trovereste più terrificante la morte? Condividete un problema personale e chiedete al vostro partner un consiglio su come risolverlo. Poi, chiedete al vostro partner di riflettere su qual è, secondo lui/lei, lo stato d’animo con cui avete affrontato il problema che avete scelto.

Ecco tutto. Ce lo dite se ci provate e vi innamorate, vero?

