Cantanti, Savoia!

Sorpassando a destra Tv Sorrisi e Canzoni, che normalmente pubblica in anteprima tutti i testi delle canzoni inedite di Sanremo, Macchianera è in grado di anticipare il testo del brano che Emanuele Filiberto Di Savoia, Pupo e il tenore Luca Canonici intoneranno sul palco dell’Ariston (su testo dello stesso principe).

Trattandosi di Macchianera, è una di quelle notizie che, comprendiamo, uno spera siano inventate. E lo spera specialmente in un caso come questo, ovvero un testo finto innocuo talmente reazionario che, al confonto, il Giornale di Feltri sembra i Ragazzi della via Paal. E invece no: è tutto vero.

ITALIA AMORE MIO (Pupo) Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro,

nel sentimento che ci unisce, intorno alla nostra famiglia.

Io credo nelle tradizioni, di un popolo che non si arrende,

e soffro le preoccupazioni, di chi possiede poco o niente. (E. Filiberto) Io credo nella mia cultura e nella mia religione,

per questo io non ho paura, di esprimere la mia opinione.

Io sento battere più forte, il cuore di un’Italia sola,

che oggi più serenamente, si specchia in tutta la sua storia. (L. Canonici) Sì stasera sono qui, per dire al mondo e a Dio, Italia amore mio.

Io, io non mi stancherò, di dire al mondo e a Dio, Italia amore mio. (E. Filiberto) Ricordo quando ero bambino, viaggiavo con la fantasia,

chiudevo gli occhi e immaginavo, di stringerla fra le mie braccia. (Pupo) Tu non potevi ritornare pur non avendo fatto niente,

ma chi si può paragonare, a chi ha sofferto veramente. (L. Canonici) Sì stasera sono qui, per dire al mondo e a Dio, Italia amore mio

Io, io non mi stancherò, di dire al mondo e a Dio, Italia amore mio (Pupo) Io credo ancora nel rispetto, nell’onestà di un ideale,

nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale. (E. Filiberto) Sì, stasera sono qui, per dire al mondo e a Dio, Italia amore mio.

