Se vi siete persi la premiazione dal vivo che si è tenuta la sera del 3 ottobre scorso a Riva del Garda, nel corso della BlogFest (trovate comunque tutte le foto nel pool ufficiale della BlogFest su Flickr, cliccando qui), ecco qui di seguito, voto per voto, tutti i nominati e tutti i premiati nell’edizione 2009 dei Macchianera Blog Awards.

Per questioni di lunghezza che potete immaginare, il post è diviso in due parti, quindi assicuratevi di cliccare su “Continua a leggere…” per conoscere tutti i risultati.

Nella tabella che segue sono indicate le posizioni di tutti i cinque nominati per ciascuna categoria, nonché i voti ottenuti e la percentuale dei voti sul totale: nel corso della cerimonia, presentata quest’anno da Gianluca Neri e Cinzia Spanò, non c’era il tempo materiale per dilungarsi su questi dettagli.

A metà classifica troverete anche le icone da copiare nel caso in cui il vostro blog abbia ricevuto una nomination o vinto il premio.

Per finire, ricordiamo che la scelta delle nomination e la votazione finale delle cinquine dei candidati sono state espresse esclusivamente dal voto degli utenti, senza alcun intervento di una qualsiasi giuria.

Se il tuo blog ha rivenuto una nomination in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: Se il tuo blog, invece, ha vinto in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: <a href=”http://www.macchianera.net/2009/10/07/mba-macchianera-blog-awards-4-i-risultati/” target=”_blank”><img src=”http://www.macchianera.net/wp-content/uploads/2009/10/ico-mbawinner2009.png” alt=”Macchianera Blog Awards 2009 – Vincitore” title=”Macchianera Blog Awards 2009 – Vincitore” width=”96″ height=”33″ border=”0″ /></a>

