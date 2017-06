Macchianera Blog Awards 2008 /4 – I risultati

Per quelli tra voi che non hanno potuto partecipare alla BlogFest, e quindi alla cerimonia di premiazione dei Macchianera Blog Awards 2008, che si è tenuta nella “Sala 1000” del Centro Congressi di Riva del Garda, ecco qui di seguito i risultati, categoria per categoria.

Nella tabella che segue sono indicate le posizioni di tutti i cinque nominati per ciascuna categoria, nonché i voti ottenuti e la percentuale dei voti sul totale: nel corso della cerimonia non c’era il tempo materiale per dilungarsi su questi dettagli.

A metà classifica troverete anche le icone da copiare nel caso in cui il vostro blog abbia ricevuto una nomination o vinto il premio.

Per finire, ricordiamo che la scelta delle nomination e la votazione finale delle cinquine dei candidati sono state espresse esclusivamente dal voto degli utenti, senza alcun intervento di una qualsiasi giuria.

Se il tuo blog ha ottenuto una nomination in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: Se il tuo blog, invece, ha vinto in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale:

Per finire (come ho già scritto in un altro post): è inutile far finta di non sapere che laddove ci sono un premio o una classifica, là c’è polemica. Tengo solo a precisare che nelle scorse edizioni (a volte più, a volte meno) aveva parecchio peso la cosiddetta “giuria di qualità”. Non vi sto a raccontare le dispute: queste blogstar si premiano da sole; è tutto il solito magna-magna; alcuni blog sono premiati nelle categorie sbagliate; così è impossibile che gli sconosciuti emergano, e via dicendo.

Quest’anno si è deciso di tenere conto esclusivamente del voto degli utenti (perfino nella scelta dei nominati per ciascuna categoria) e si è ripartiti: queste blogstar si premiano da sole; è tutto il solito magna-magna; alcuni blog sono premiati nelle categorie sbagliate; così è impossibile che gli sconosciuti emergano, eccetera.

Che il voto della maggioranza possa scontentarci è nella natura delle cose. Anche la mia sarebbe stata una classifica parecchio diversa. Si chiama “democrazia”, ed è quel sistema per cui, per dire, al governo c’è Silvio Berlusconi anche se a me non piace.

In più, non dimentichiamoci che non si vince niente se non un premio che non merita l’appellativo di soprammobile: è un gioco; va preso come un gioco.

Altri si sono lamentati del fatto che fosse obbligatorio votare per tutte le categorie, anche per quelle nelle quali non si conosceva nessuno dei blog in gara. Questa scelta ha due perché. Il primo è che i Macchianera Blog Awards sono un atto di fede: se fosse facile votare non sarebbero più la stessa cosa. Chi vuol votare deve essere motivato, gridare “banzai!”, e poi intraprendere la compilazione della scheda. Il secondo è che se un’utilità ce l’hanno, questi premi, è proprio quella di contribuire (quasi costringere) a fare conoscere ai votanti blog di cui magari ignoravano l’esistenza.

