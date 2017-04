Che ci server?

Considerando che in questo momento **BlogNation** utilizza un server dedicato su **Godaddy** (quello delle radio sta invece su Verio, è un _”virtual”_, ma ha banda illimitata), con processore Intel Pentium 4, sistema operativo Fedora Core 2 (non aggiornabile a meno di non voler perdere tutti i dati sul server), 2 dischi non RAID da 120 GB di cui usiamo il 5%, 2000 Gb di banda di cui ne usiamo solo 102, e avendo la necessità di migrare il più velocemente possibile su un server dedicato più potente (la sola ricerca di **Movable Type**, al momento, porta la CPU al 99,7%), voi, sulla base dei dati di seguito, che ho faticosamente raccolto in giro per la rete anche grazie alla consulenza di alcuni di voi lettori, quale soluzione scegliereste (certo, se si riuscisse sarebbe bello raggruppare le radio e i blog in un solo server – il che significa avere banda in uscita illimitata – ma diciamo che per il momento ci limitiamo a voler fare andare alla perfezione quello dei blog)?

Oppure: ne conoscete una migliore?

Oppure, ancora: fornite hosting ai livelli qui sotto elencati e desiderate la sempiterna riconoscenza del popolo dei blogger di **BlogNation** nonché uno spazio fisso su ognuno dei suddetti blog (peraltro **BlogNation** è in queste condizioni semplicemente perché ospita alcuni tra i blog più visitati della rete italiana)?

Se non volete scrivere nei commenti, potete contattarci via e-mail semplicemente .

Ci aiutate nella scelta?

Hosting Server beach 1&1 Hosting Pair Host Gator Max Dedic. Rack Space Server Central Hetzner The Planet NGI Indirizzo Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Dedicato Sì – – Sì Sì Sì ? – Sì Sì – Assistito – Sì Sì – – Sì – – – – OS RedHat / Centos / Fedora Linux Fedora Core 4 FreeBSD 6.2 RedHat 9 / RHEL 3-4 / FreeBSD CentOS 3.x / FreeBSD RedHat Enterprise ? Debian 4 / Suse 10 / Ubuntu 6 RedHat Fedora Core 5 / SuSE 10.1 / Debian 4 Processore 2x Dual Core Intel Xeon 512 2x Dual Core AMD Opteron 2216 (2x2x2.4 Ghz) 2×2.8 GHz Xeon Core2 Duo 2.4 GHz Dual Core 3060 Conroe Dual Xeon 3.0 1 Dual Core AMD Opteron 2214 Dual Intel Dual-Core Xeon 5050s AMD Opteron 1218 Dual Core Intel Dual Xeon 2.8GHz AMD Opteron dual-core / INTEL Xeon dual-core 2.2 GHz Ram (Gb) 2 8 DDR 2 4 DDR2 4 DDR 1 1 DDR2 4 ECC 4 DDR2 8 8 HD (Gb) 2×250 2×500 3×146 250 4×500 120 2×73 6×73 2×300 8×300 – 2×73 1×100 – 1×10 HD Type – controller 7200 RPM SATA II RAID1 SCSI – RAID5 ? SATA II – RAID10 ? SFFSAS – RAID SCSI – RAID SATA SCSI SCSI Monthly Transfer (Gb) 2000 5000 1024 3000 2500 Unme tered ? 1200 1000 3000 ? Unmetered / mese ($) 1300 ¹ – – – – 0 – – – – – Costo annuo + unmetered ($) 19767 ² – – – – 0 – – – – – Data transfer speed (Mbit) 100 100 ? ? ? 100 ? ? 100 100 10 Location ? ? ? ? Dallas (TX) Atlanta ? ? Nurem berg ? Milano Costo per eccedenza (1Gb – $) ? ? ? 1,95 ? ? ? ? 0,09 ? ? Setup fee ($) 99 – – – – 100 ? 299 149 – Costo / mese ($) 339 (+ ¹) 399 414 599 374 1165 ? 469 149 899 1855 Costo / anno ($) 4167 (+ ²) 4788 4968 7188 4488 14080 ? 5927 1937 10788 22261

Il tutto per prepararsi a parecchie novità su **BlogNation** in tempi brevi, la prima delle quali è che nuovi blog saranno invitati ed ospitati (e su varie piattaforme, non più solo **Movable Type**). Il che significa anche che se qualcuno dei _”condòmini”_ di **BlogNation** avesse il desiderio di migrare a **Wordpress** o, che so, rinnovare la grafica secondo i dettami del nuovo **Movable Type 4** (o anche solo di mettere a posto i _template_), beh, quello della transizione è il momento perfetto per farlo.

