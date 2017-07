Macchianera Blog Awards 2006 (Il Red Carpet)

Ricordate i Macchianera Blog Awards? Già, come dimenticarli, con giusto quel filo di polemiche che si trascinarono dietro (come qualsiasi altra iniziativa si permetta di stilare un qualsiasi tipo di classifica, vedi l’ottima und abbondante – e non solo perché il blog che leggete si è incaponito sul secondo posto – Top 100 di Qix.it). Comunque: qui ci sono i risultati della prima edizione, e qui quelli della seconda.

Il primo anno furono niente più di un post che esprimeva delle semplici preferenze, epperò in qualche modo fecero il loro bel rumore. Il secondo anno furono aperti al pubblico, poi chiusi al pubblico, poi decisi da una giuria (molto semplicemente successe che il numero dei votanti superò qualsiasi aspettativa, i tentativi di hackeraggio pure, e il server tirò quasi le cuoia). Il terzo anno non ci sono stati. Il quarto anno, ritornano: eccoli qui.

In breve: i commenti a questo post servono per raccogliere le vostre segnalazioni: c’è un blog che leggete ogni giorno traendone particolare piacere? Beh, è il momento di condividerlo con l’universo mondo. Evitiamo le autosegnalazioni, che fanno molta tristezza.

Dopo una prima fase – che terminerà Sabato 2 settembre – per ogni categoria verranno scelti 5 nominati che potranno essere votati da chiunque tramite apposita scheda. I suggerimenti nei commenti del post potranno determinare le nomination. Se non ci saranno suggerimenti, la cupola delle blogstar e Luciano Moggi, riunitisi in segreto, dopo il sacrificio di tre vergini e di tutti i gatti dei blogger che appaiono su Flickr, determinerà i candidati scegliendoli tra amici, parenti e splinderiane accondiscendenti.

Queste le categorie:

• Miglior blog

• Migliore community

• Miglior blog collettivo

• Miglior blog tecnico

• Migliore strip / blog grafico

• Migliore grafica

• Blog rivelazione

• Miglior blog giornalistico

• Miglior blog letterario

• Miglior blog politico • Migliore network italiano

• Migliore editore nanopublishing

• Miglior blog nanopublishing

• Miglior blog andato a puttane

• Miglior merchandising

• Miglior podcast

• Cattivo più temibile della blogosfera

• Miglior post

• Peggiore troll

• Peggiore “flame“ • Blog più snob

• Migliore blog umoristico

• Miglior blog erotico

• Migliore fonte di spunti

• Miglior blog musicale

• Miglior blog televisivo

• Miglior photoblog

• Migliore blog cinematografico

• Miglior blog buongustaio

• Blogger dell’anno

Seguono le F.A.Q. ufficiali dei Macchianera Blog Awards 2006:

D.: Ma come, di nuovo? R: Già.

D.: Sono un genio incompreso, posso segnalare il mio blog? R: Prego, la fila per ritirare il modulo è quella lì dove ci sono i sette nani, Shrek e Topo Gigio.

D.: Sono la ragazza di un genio incompreso, posso segnalare il suo blog? R: Come no? Si metta in fila dopo i sette nani, Shrek, Topo Gigio e quello con la faccia da fesso.

D.: Chi certifica il sistema di votazione? R: Gli stessi che certificano il “Premio WWW” del Sole 24 Ore e l’assegnazione dei Telegatti : una garanzia di qualità.

D.: Tanto, alla fine, siete solo una conventicola e vinceranno i soliti noti. R: Sì.

D.: Quindi ammettete che alla fine vinceranno i soliti noti? R: E’ probabile, anche se non in tutte le categorie. Se sono molto letti un motivo deve pur esserci. Questo poi non vuol dire che che poi il premio non possa e, anzi, debba essere utilizzato per scroprire nuovi autori e blog degni di nota.

D.: Salve, sono un genio incompreso, posso segnalare il mio blog? R: Lei è quello che è passato prima, ma senza barba finta: torni in fila!

D.: Io comunque vi odio, vi odio, vi odio, quali che siano i risultati. Sappiatelo. R: Col tempo ce ne faremo una ragione.

D.: E non sfottete che vengo lì e vi tiro un papagno sul muso, stupidi! R: Stupido è chi lo stupido fa.



(Visited 145 times, 1 visits today)