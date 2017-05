Non la vedi, non la tocchi, oggi, la malinconia?

Se non avete mai sentito la canzone di cui mi appresto a parlare, se vi ricordate solo che la canta uno con il vocione e che arrota le erre, vi chiedo soltanto qualche minuto di sospensione della realtà. Quel tanto che basta per immaginarvi macinare chilometri sull’autostrada un pomeriggio qualsiasi tra i tanti pomeriggi possibili.

Siete in macchina da ore, siete stanchi: avete bisogno di un caffè. Mettete la freccia a destra e vi imbucate quasi furtivi nella piazzola di sosta di un autogrill senza la “A” maiuscola, senza ponte sopra le carreggiate: uno di quegli autogrill che nemmeno si fa annunciare e quasi d’improvviso ti ritrovi sfrecciare sul finestrino del passeggero di destra.

Questa volta no: questa volta non te lo sei perso. Perché, appunto, è un pomeriggio qualsiasi tra i tanti pomeriggi possibili, stai vagando per i tuoi pensieri, e nemmeno ti sei accorto che stavi viaggiando a velocità di crociera sulla corsia centrale. Per questo non l’hai mancato: stavi andando piano. Non c’era niente che ti spingesse a premere sull’acceleratore e probabilmente nessuno a casa ad aspettarti. Hai tutto il tempo che vuoi. Che è poi il momento migliore per godersi un caffè.

Scendi dalla macchina e ti guardi attorno – magari con le mani sui fianchi, mentre lo spostamento d’aria del passaggio dei tir ti scombina i capelli – mentre ti sgranchisci le gambe e poi ti dirigi verso l’ingresso di questo che più di un autogrill è un bar che dà direttamente sull’autostrada. La porta cigola e ti fa strada verso un’atmosfera irreale; un silenzio – a parte il rombo dei tir – quasi insostenibile ma in fondo rassicurante: ci sono una cameriera che nemmeno ha alzato la testa quando sei entrato; ci sono pochi tavolini e qualche sgabello davanti al bancone; c’è un vecchio juke-box e, a ingentilire le finestre, delle semplici tende di nylon rosa.

Scegli di sederti su uno sgabello per un caffè veloce e davanti a te – siete divisi solo dal bancone – c’è l’unico essere umano al momento presente in questo bar, nonché l’unica cameriera. Sta mescolando della birra chiara con la Seven Up. L’hai sempre sentita dire questa cosa della birra con la gazzosa, ma non l’hai mai provata. Forse nemmeno la proverai. Ma non è questo. A colpirti è il suo sorriso perfetto, d’ordinanza, eppure forse sincero; sono i suoi denti bianchi, lucidi, puliti e in fila perfetta come in un presentat-arm. E il suo viso da ragazzina, con le fossette, simile a quelli sulle copertine dei settimanali venduti accanto alla cassa.

E’ bella, bella di quella bellezza che nessuno ha ancora scoperto, e ha i capelli biondi a tentare di celare quel velo di riconoscibile tristezza sul viso.

Che poi a te le bionde nemmeno piacciono, in genere. Ma questa… questa è diversa, questa potresti persino amarla. Se non altro perché è l’unica persona che, vista da fuori, riesce a sembrare più triste perfino di te. E chissà se invece lei ce l’ha, a casa, qualcuno che l’aspetta: un fidanzato, un marito, un amante, un gatto. Chissà se anche lei, come te, non ha niente da perdere se non il tempo.

Cerchi goffamente di darti un tono e perdi un minuto a contemplare assorto le alternative offerte da un juke-box più triste e solo e dimenticato di voi due messi assieme. Hai bisogno di musica. Ne hai bisogno se non altro per evitarti l’imbarazzo di un tentativo di conversazione generica sul tempo, sul viaggio, sulla vita e tutto quanto. Premi i tasti, una lettera e un numero che corrispondono ad una canzone lenta. Voce e chitarra. Se hai cinquant’anni, quasi sicuramente un pezzo vecchio di Dylan. Se ne hai quaranta, Simon & Garfunkel. Se ne hai trenta, Tracy Chapman o Suzanne Vega. Se ne hai venti non ci sono quasi canzoni solo voce e chitarra scritte per la tua generazione, e quindi qualcosa tipo Dido.



Il brano parte. Il volume è molto più alto di quanto ti aspettavi, e speri che lei non ti sappia leggere dentro, perché dentro ti senti incredibilmente scemo.

La osservi e non ti preoccupi che se ne accorga: sai che visto da fuori il tuo sembra solo lo sguardo sperso di uno che fissa un punto a caso. Fingi di distrarti e invece il tuo pensiero è uno solo: cosa le diresti in un altro mondo, quello in cui la potresti anche amare, quello in cui avresti il coraggio di rivolgerle la parola.

E siccome è solo un gioco, siccome sai che non riusciresti a farlo mai, ti immagini figo e al contempo tormentato come non sei mai stato, sfiorarle la mano che sta pulendo il bancone, poi stringergliela e dirle cose inutili perché tanto a lei sarebbe bastato uno sguardo per capire che sei come lei, che quella scenografia di sole basso che filtra dalle tende rosa non è vita, che forse la strada è vita, se sa portarti abbastanza lontano, se potete percorrerla in due.

E’ lì, in quel preciso momento, che il disco finisce restituendo a entrambi un silenzio imbarazzante, e che la porta fa “ding”.

Tutte le porte dei bar degli autogrill, di quelli un po’ sfigati, fanno “ding”, se ci fate caso.

Ebbene, quella porta fa “ding” perché si apre: entra una coppia e se ne esce tutta la magia di quel momento.

In questo mondo, quello in cui rimarrete soltanto due che probabilmente si stavano cercando ma si sono solo sfiorati, l’unica cosa che le chiedi prima di riprendere la strada è: “Quant’è”?

E l’ultima cosa che senti, il rumore della moneta che lasci cadere nel boccione di vetro delle mance.

Per la cronaca – e so di non essere stato affatto enciclopedico nella presentazione: alla fine non si riesce a parlare in modo oggettivo delle cose che ami molto – la canzone si chiama “Autogrill” ed è una delle più belle mai scritte da Francesco Guccini, peraltro ricca di immagini poetiche e azzardi metrici perfettamente riusciti.



Da qui è stato difficile arrivare. Perchè “tamburellava” è già lungo, “tam-bu-rel-la-va”, e sono cinque sillabe, allora… “pic-chiet-ta-va” sono quattro e intanto ho già risparmiato una sillaba… (Francesco Guccini) Per esempio, in “Autogrill” c’è: «picchiettava un indù in latta di una scatola di tè», io volevo dire questo: questo tamburella con le dita una scatola di tè di latta sulla quale è disegnato un indù, mi veniva fuori il negro con caffè, e non riuscivo a esprimere questo concetto.Da qui è stato difficile arrivare. Perchè “tamburellava” è già lungo, “tam-bu-rel-la-va”, e sono cinque sillabe, allora… “pic-chiet-ta-va” sono quattro e intanto ho già risparmiato una sillaba…

Tutto ciò per dire che credo di aver trovato il celebre “un indù in latta di una scatola di tè” di Gucciniana memoria di cui parlava Luca Sofri in un suo articolo per Internazionale.

Dovrebbe essere questo.

