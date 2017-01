Qualche commento sull’immigrazione

Quando vedo un’immigrato, per prima cosa provo rispetto. Io sono nato italiano, i miei hanno scopato, eccomi qui. Ma lui ha SCELTO di diventare italiano, ha affrontato un lungo viaggio, la separazione dalla casa, dalla lingua,spesso anche dalla famiglia per vivere in questo paese, che oramai è “belpaese” solo per i formaggi.

Mi piacerebbe sapere, al di là di qualsiasi critica preconcetta, di qualsiasi pregiudizio, come voi vedete il destino di questi nostri nuovi concittadini. Vi piacciono? Vi danno fastidio? Come li vedete di qui a venti anni? La nostra identità nazionale è abbastanza forte da aggregare e coinvolgere? Ce ne sono troppi, e sono venuti troppo in fretta? Oppure ce ne sono troppo pochi e sono arrivati pure in ritardo? Vi da fastidio perchè spacciano? Oppure vi da fastidio perchè spacciano lontano da casa e per rifornirvi vi tocca scarpinare?

Insomma come la vedete, sinceramente, la questione? Consideratela sociologia di quinta tacca. Ah, e non siate politicamente corretti (come se ci fosse bisogno di ricordarvelo).

