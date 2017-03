Correva l’anno 1983 o forse era il 1984, ma è possibile che fosse l’85 o l’82. Insomma erano gli anni Ottanta.

Avevo dieci, undici o forse tredici anni, ma è possibile che ne avessi nove.

La TV trasmetteva sempre la pubblicità delle Brooklyn. Protagonisti un lui e una lei.

Lui era quello che avrei voluto diventare da grande. Tornava a casa, era triste, solo e tenebroso, ma con dignità. Pensava a lei, bionda e bellissima che aveva scritto “I love you xxx” all’interno di una carta dei chewing gum.

Mentre viaggia prima su un autobus, poi facendo l’autostop continua a pensare a lei. La ricorda mentre esce dall’acqua con una camminata che mi fece scoprire che alcune parti del mio corpo avevano una lunghezza variabile a seconda delle situazioni.

Alla fine lui arriva su una spiaggia e decide di raccogliere un’altra carta dei chewing gum su cui probabilmente c’è scritto “I love you xxx“. All’improvviso arriva lei che lo abbraccia da dietro e si vede che in mano ha un’altra carta delle gomme.

Si gira, la guarda negli occhi e si danno uno di quei baci grazie al quale i miei ormoni si misero in fila e si presentarono uno a uno.



La canzone mi sembrava fantastica tanto che avevo comprato il disco: “La compilation del ponte“.

La prima traccia era proprio quella: “Back home”.

Un giorno di qualche anno dopo, un tizio che si definiva mio amico venne a casa, guardò i due 33 giri che avevo esposto su una mensola e decise di chiedere in prestito proprio quello. Di solito non presto niente, ma lui giocava nelle giovanili dei Rhynos, una squadra di football americano.

L’energumeno pseudo-amico che grazie all’inconfutabile esistenza di Dio non ha fatto uno straccio di carriera e che probabilmente è finito a fare il commentatore in un blog, non mi ha mai restituito la reliquia.

Ero convinto che “Back home” fosse una pietra miliare della storia del rock, ma sto cominciando a ricredermi. Sono anni che la cerco e nessuno sembra conoscerla. Anche Google fa lo gnorri, eppure “Back home” e “compilation del ponte” saranno ormai nella top ten delle parole chiave più cercate dagli utenti. Sicuramente dopo “Britney Spears nuda“, ma con ogni probabilità davanti a “sesso selvaggio“.

Oggi ho riprovato e ho trovato niente di meno che il video dello spot “Brooklyn, freschezza da baciare“.

E’ su Virgilio, precisamente qui: http://sapere.virgilio.it/extra/070/index01_adsl.html. Evito il link diretto non per questione etiche, ma perché temo che qualcuno di Virgilio abbia l’infausta idea di cancellarlo per sempre.

A rivederlo oggi mi sono emozionato come un qualsiasi trentenne nostalgico, ma le sensazioni sono un po’ diverse:

Lui ha una faccia da idiota. Ricorda un po’ Thorne (il fratello di Ridge) e ha un’espressività che ho ritrovato soltanto in Stefano Accorsi nella sua migliore interpretazione da attore: lo spot Maxibon.

Lui è un militare anche se ai tempi mi sembrava soltanto uno con un bel cappello.

Dopo anni di frequentazioni internet “I love you xxx” non mi sembra più la migliore produzione poetica del 900, ma mi fa pensare alla pubblicità di un sito porno.

Lei esce dall’acqua e la camminata sembra quella di una che ha appena pestato una tracina. Però non urla di dolore, quindi è zoppa.

Il costume intero rosso è ormai inflazionato da anni e anni di Baywatch, anche se Pamela Anderson a quei tempi aveva sì e no una prima.

Lui non mangia il chewing gum come le persone normali che lo mettono in bocca in orizzontale, ma lo posiziona in verticale tra il mento e il naso, apre le fauci a dismisura e lo piega con i denti. Ribadisco: lui è un idiota.

Arriva in una spiaggia dove si intravede quella specie di palafitta che usano i bagnini americani.

Mi sorge un dubbio: lei indossa un costume intero rosso, in spiaggia c’è la palafitta di Baywatch… che sia una bagnina?

Lei è una bagnina zoppa.

Lui cammina in spiaggia dove probabilmente si sta svolgendo la manifestazione “puliamo il mondo“, perché entrambi non fanno altro che raccogliere cartacce.

Lei arriva da dietro, lo abbraccia e si baciano.

Viene ripresa in primo piano perché è zoppa e il regista non vuole infierire. Però è bella davvero.

La canzone rimane, per motivi affettivi, una pietra miliare del rock, ma comincio ad avere qualche sospetto.

Il primo è che potrebbe essere stata commissionata dalla Perfetti appositamente per lo spot. La frase “Brooklyn takes me home” è quanto meno un indizio.

Il secondo è che il tizio che canta non è come pensavo il precursore di Bruce Springsteen, ma potrebbe essere lo stesso che ha inciso la prima strofa della canzone di Natale di Elio e le storie tese. Per intenderci quella che passa ogni anno su Radio Deejay e che fa: “Christmas with the yours and Easter what you want“.

Brutta botta insomma per un neo trentenne nostalgico.

Per mitigare il dispiacere vado ad ascoltare il nuovo disco dei Duran Duran. Per intenderci quello inciso dalla matrioska di Simon Le Bon e dalla salma di Nick Rhodes.

