Il primo anno erano una lista di preferenze assolutamente personali, eppure fecero parlare si sè. L’anno dopo prevedevano la partecipazione popolare, e invece furono al centro di infuocate polemiche: il programma che gestiva le votazioni andò a remengo e la classifica finale fu stilata scegliendo i più agguerriti detrattori.

In realtà, prima di tutto questo, a 62 blogger-giurati tra i più famosi fu chiesto di votare una lista di nominati. In realtà, preferendo chiudere la faccenda con una boutade, la vera classifica finale degli GNU Weblog Awards 2004 non fu mai pubblicata.

Macchianera è clamorosamente venuto in possesso del della lista dei reali vincitori secondo la giuria, qui pubblicata per la prima volta.

Ladies and Gentleman, il MacchianerAward 2004. Giusto perché il blog è come il maiale: non si butta via niente.

