Evoluzione del fan: dal Sorcino al Soncino

Lettera a Dagospia: “Appartengo anch’io alla schiera degli ammiratori di Guia Soncini, solo in apparenza la Helen Fielding de noantri, in realtà la legittima erede delle Cederne, delle Aspesi, delle Fallaci, donne che scrivono intingendo la penna direttamente in un calamaio colmo di vetriolo. Desidererei quindi, dal momento che le viene attribuita la qualità di essere una strafiga oltreché l’indiscussa intelligenza, di vederla raffigurata da una ben altra fotografia piuttosto che da quella da voi normalmente adottata. Anche allo scopo di giustificare la bavetta di Lerner…”.

Intendevamo noi permettere che la bavetta di Gad Lerner rimanesse ingiustificata? Non sia mai.

