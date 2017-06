The Macchia Weblog Awards 2003

Sara la fine, sarà l’inizio d’anno, ma sui blog imperversano le classifiche, di qualsiasi genere. E dal momento che quella di stenderne una è un’esperienza che non devo farmi mancare, anche io ho redatto la mia, prendendo spunto (anzi: attingendo a piene mani) dai “2003 bloggies“. Ecco quindi gli inutili GNU Weblog Awards 2003: la mia del tutto personale classifica riguardante i blog italiani. Mi scuso per chi non c’è ma avrebbe voluto, e mi scuso per chi invece c’è, ma avrebbe preferito di no. Essendo redatta esclusivamente da me, questa classifica vale addirittura meno, molto meno del “Premio WWW” del Sole 24 Ore. Qualchecosina in più, invece, rispetto ai rilevamenti di Nielsen//NetRatings. È superfluo, credo, specificare che nel redigere la classifica non ho tenuto conto di tutti i progetti in qualche modo legati a me: Macchianera, Clarence e i blog di Clarence, LinkShare, eccetera. Diamo il via alle premiazioni mettendo le mani avanti: ho grandissima colpa in pensieri, parole, opere e, soprattutto, omissioni.

(Visited 843 times, 1 visits today)