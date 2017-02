Pubblicità comparativa: fanculo alla TNT

Un consiglio, spassionato, da parte di uno che utilizza molto spesso corrieri espresso (la maggior parte delle volte per acquisti su Internet): NON utilizzate mai TNT. Le alternative possibili sono una miriade: UPS, DHL, FedEx, SDA, Bartolini. Qualsiasi corriere espresso, insomma, che NON sia TNT. L’ultima delle avvincenti avventure nelle quali TNT ha coinvolto pacchi a me indirizzati è visualizzabile cliccando qui o sull’icona in alto a sinistra. Ordino due oggetti destinati a diventare regali di Natale il 12 dicembre, dall’Irlanda. Da lì l’ordine passa a Taiwan, presso la fabbrica che si occupa di spedire il pacco il 13 dicembre, tramite TNT. Il pomeriggio del 18 dicembre transita in Lussemburgo; il 19 parte da Liegi per arrivare a Orio al Serio e poi, subito dopo, a Milano, presso il deposito della TNT. E lì si ferma, comodo comodo e al calduccio fino ad oggi, 3 gennaio 2003, con l’intenzione – pare – di restarci, perché il pacco non è ancora arrivato. Si viene così a scoprire che in TNT – un corriere espresso internazionale – nessuno lavora dopo le 17:30. Anzi – fanno notare al numero verde 803868 – “è già un miracolo se riesce a trovare qualcuno già alle 16: appena possono se la danno a gambe”. I miei regali di Natale, insomma, stanno girando autonomamente il mondo come il nano di Amélie Poulain, e hanno totalizzato più punti Millemiglia di me quando lavoravo per una multinazionale e sapevo a memoria i pasti serviti a bordo degli aerei delle varie compagnie.

